Spagna, litiga con la compagna e lancia dalla finestra la bimba di lei

Ha litigato con la sua compagna, una donna di 18 anni, l'ha aggredita e poi ha preso la figlia di lei, una bimba di 17 mesi, per lanciarla dalla finestra. E' accaduto a Vitoria, nei Paesi Baschi, in Spagna. L'uomo, 30 anni, è stato arrestato. La piccola, che ha riportato diverse fratture nella caduta, è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Anche la madre è in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.