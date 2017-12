Spagna, le donne non sono più il sesso debole: lo dice il vocabolario

Ci sono termini considerati sessisti ma comunemente accettati. "Sesso debole", utilizzato per indicare il genere femminile era uno di questi, valido in gran parte del continente ma non più in Spagna, dove la Reale Accademia , guardiana della lingua e della tradizione, ne ha modificato il significato nel vocabolario online.

Più di 200mila spagnoli hanno firmato una petizione per modificare la definizione. Finora infatti la voce "sesso debole" era spiegata come "insieme delle donne". Nella nuova versione aggiornata, però, politicamente più corretta, il termine precisa solo il suo intento dispregiativo e discriminatorio. L'Accademia non si è fermata qui ma ha cambiato anche il significato di "sesso forte" nell'accezzione usata per indicare "insieme degli uomini". Nella nuova edizione - si precisa - il termine va capito "in senso ironico" e non in modo letterale.