Spagna, la guardia costiera salva oltre 600 migranti in mare

Oltre 600 migranti che tentavano di raggiungere le coste spagnole sono stati salvati nel Mediterraneo nella sola giornata di oggi, secondo quanto riferito dalla guardia costiera di Madrid. I profughi, 626 in tutto su 16 imbarcazioni, sono stati raccolti nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran, i due principali punti di attraversamento verso la Spagna. Secondo l'Oim, oltre 28.500 migranti sono arrivati via mare in Spagna dall'inizio dell'anno.