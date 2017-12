Spagna, iniziato ritiro dei rinforzi di polizia dalla Catalogna

Il governo spagnolo, attraverso il ministero dell'Interno, ha dato istruzioni per porre progressivamente fine allo schieramento di rinforzi di polizia e Guardia Civil inviati in Catalogna prima del referendum per far fronte alla sfida indipendentista. Secondo quanto riferisce l'edizione online de LaVanguardia, le operazioni si concluderanno entro sabato. Coinvolti circa di 10mila uomini.