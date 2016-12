Spagna, incornato da toro due volte in tre mesi: è grave

Ha cercato la rivincita, ma è finita male anche questa volta. E' in condizioni gravi il torero Saul Jimenez Fortes, colpito da una cornata al collo domenica sera durante una corrida a Vitigudino, vicino a Salamanca. Il matador è stato operato per quattro ore ed è ricoverato in terapia intensiva. Fortes era già stato incornato durante una corrida il 14 maggio scorso a Las Ventas di Madrid e si era rimesso in otto giorni.