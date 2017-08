Spagna, incidente ferroviario a Barcellona: 56 i feriti, uno è grave

Sono 56 le persone rimaste ferite in un incidente ferroviario a Barcellona dove un treno, in arrivo alla Stazione Francia, non è riuscito a frenare mentre stava parcheggiando, al termine della corsa. Un passeggero del convoglio, un treno pendolari, è in gravi condizioni, e in 18 sono finiti in ospedale. Le altre persone coinvolte nello schianto sono state assistite da alcuni medici arrivati in stazione.