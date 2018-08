Spagna, in una settimana nove morti per il grande caldo

In una settimana nove persone sono morte per il grande caldo in Spagna, dove sono stati raggiunti anche i 46 gradi. Secondo quanto riferito dalle autorità iberiche, le ultime tre vittime delle temperature torride sono state tutte in Estremadura, una regione del sud-ovest del Paese, dove sono deceduti un 60enne, una 75enne e un tedesco di 40 anni, impegnato sul Cammino di Santiago.