Indipendenza Catalogna, ultimatum di Rajoy: "Si chiarisca o stop autonomia"

L'ultimatum di Madrid - "La risposta del presidente catalano determinerà le decisioni del governo", ha sottolineato Rajoy. "La richiesta" di chiarimento a Puigdemont "arriva prima di qualsiasi misura che il governo possa adottare e vuole offrire chiarezza e sicurezza ai cittadini, necessarie per decisioni così importanti". Il leader catalano ha dunque tempo fino a lunedì per rispondere a Rajoy, anzi, si precisa, fino a giovedì alle 10 del mattino "per una rettifica": scaduto quel termine, sarà attivato l'articolo 155 della Costituzione, quello che permette al governo centrale di sospendere l'autonomia locale di una regione.



"Il ritorno alla legalità è nelle mani di Puigdemont" - "Abbiamo chiesto al governo della Generalitat che confermi se ha dichiarato l'indipendenza della Catalogna, a seguita della deliberata confusione generate ieri. La risposta che darà Puigdemont segnerà il futuro degli eventi. Il ritorno alla legalità è nelle sue mani".



"Momento grave per la nostra democrazia" - Intervenendo nel pomeriggio in Parlamento, Rajoy ha precisato: "E' un momento grave per la nostra democrazia. Si stanno mettendo in discussione i principi di una società democratica".



"L'indipendenza la vogliono in pochi" - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha accusato il governo della Catalogna di Puigdemont di "un attacco sleale e pericoloso alla Costituzione, all'unità della Spagna e alla convivenza pacifica dei cittadini. Il governo autonomo non ha rispettato la legge e le sentenze della Corte. Il referendum catalano è parte di una strategia per imporre l'indipendenza che pochi vogliono e che non è buona per nessuno".



"Il referendum illegale ha fallito" - "Nelle strade della Catalogna abbiamo visto le drammatiche conseguenze della violazione della legge - ha continuato Rajoy -. Quello che non è legale non è democratico e questo referendum illegale e ha fallito".