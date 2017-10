Spagna, il ministro degli Affari esteri a Newsmediaset: "In Catalogna servono le elezioni"

"Noi siamo per il dialogo, Puigdemont no" - "Noi non volevamo attivare l'articolo 155, ma Puigdemont non ci ha lasciato nessuna opportunità, questo articolo non ha come obiettivo la sospensione del governo della Catalogna ma quello di ripristinare la legalità. Utilizzeremo - ha quindi spiegato Dastis - tutte le cautele affinché quelle situazioni non si replichino più anche se, lo ribadisco, se la polizia ha usato violenza è stato per rispondere a delle provocazioni. Il mandato ad agire è arrivato dai giudici e non dal governo".



"Il governo di Madrid vuole dialogare e se alla fine il presidente Puigdemont non viene, credo perda un'occasione per spiegare in sede parlamentare, nella sede della rappresentanza politica della legittimità cittadina. Non avremmo voluto ricorrere all'art. 155 - ha sottolineat ancora una volta il ministro spagnolo - . L'unico responsabile dell'avvio di questo processo è il presidente Puigdemont, è l'attuale governo della Generalitat. Non ci hanno lasciato altra scelta. Questo articolo non pretende di sospendere l'autogoverno catalano, come dicono alcuni, ma di ripristinare la legalità e la stabilità politica. Anche per la Spagna ma principalmente per la Catalogna ed è un'altra prova di come la verità smentisca le fantasie e le bugie del gruppo che sostiene l'indipendenza".