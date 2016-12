Spagna, il bacio omo tra Iglesias e Domenech in Parlamento diventa virale

E' diventato rapidamente virale in Rete il bacio sulla bocca fra il leader di Podemos, Pablo Iglesias, e il portavoce dell'alleato catalano En Comu Podem, Xavier Domenech, nell'aula del Congresso dei deputati a Madrid. Nella foto che ha fatto il giro dei social Iglesias si è alzato per congratularsi con Domenech per il discorso che aveva appena pronunciato nel dibattito sul tentativo di investitura del leader socialista Pedro Sanchez.