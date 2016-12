18 dicembre 2014 Spagna, Felipe e Letizia copiano William e Kate: giocano la carta dei social I sovrani spagnoli provano a entrare nel cuore dei sudditi con una cartolina di auguri pubblicata su Twitter e con protagonista il popolo e le due principessine Tweet google 0 Invia ad un amico

18:12 - Un'immagine dei monarchi di spalle mentre, dal balcone del palazzo reale, salutano le migliaia di spagnoli in primo piano, accorsi per il tradizionale saluto nel giorno dell'investitura a re di Felipe VI. È il popolo il vero protagonista della fotografia scelta dai monarchi spagnoli Felipe VI e Letizia per gli auguri di Natale, nel primo anno del loro regno, pubblicata oggi sulla pagina web della casa del re, che certificano il nuovo corso dell'istituzione.



Il giorno della proclamazione è anche quello scelto per la foto natalizia della famiglia reale, in cui il monarca, la regina Letizia e le figlie, la principessa delle Asturie Leonor e l'infanta Sofia, sono ritratti sulla scalinata della Porta dei Leoni del Congresso dei Deputati.



Nei primi auguri natalizi da quando è asceso al trono dei Borbone, Felipe e la regina consorte augurano "che l'allegria, la speranza e i buoni propositi del Natale possano permanere oltre questi giorni di celebrazione". Pubblicati sulla web gli auguri degli ex monarchi Juan Carlos e Sofia, su un'immagine tradizionale che riproduce l''Adorazione dei Magi' di Luca Giordano, esposta nel Palazzo de La Granja di San Idelfonso.