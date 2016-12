23:29 - Nel suo primo discorso di Natale da quando è salito al trono sei mesi fa, il re di Spagna Felipe VI ha tuonato contro la corruzione. "Va uccisa quando è ancora nell'uovo", cioè quando ancora non ha visto la luce, perché nella gente suscita "indignazione e disincanto". Solo due giorni fa la sorella, l'infanta Cristina, è stata incriminata per complicità in frode fiscale, riciclaggio e malversazione.