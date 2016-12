26 gennaio 2015 Spagna, F-16 greco si schianta durante un'esercitazione Nato: almeno 10 morti Secondo fonti del ministero della Difesa sono "19 i feriti, di cui 7 sono gravi". Coinvolti nell'incidente anche 12 militari italiani Tweet google 0 Invia ad un amico

13:08 - Tragedia nella base Nato di Llanos, ad Albacete in Spagna: un F-16 greco è precipitato durante la fase di decollo e si è schiantato su un hangar e su alcuni aerei parcheggiati, pronti al decollo e carichi di carburante, provocando quattro esplosioni. Ed un bilancio, ancora provvisorio, che conta almeno 10 morti e 19 feriti. Coinvolti anche 12 militari italiani, uno è in gravi condizioni per le ustioni riportate.

L'F-16 greco partecipava al Tactical Leadership Programm (Tlp) della Nato, e secondo una prima ricostruzione, il caccia biposto "ha perduto potenza" nella manovra di decollo e si è schiantato su un hangar e su altri aerei fermi in parking, innescando una serie di esplosioni. Nell'impatto al suolo e nel successivo incendio si è sprigionata una densa colonna di fumo visibile a chilometri dalla base aerea.



Il caccia è precipitato nella zona di addestramento della scuola di perfezionamento di piloti della Nato, dove al momento dell'impatto erano numerosi i piloti e i meccanici all'interno dell'hangar. La pista della base è stata chiusa e due aerei francesi, che partecipavano all'addestramento ed erano decollati poco prima, sono stati costretti ad atterrare nella base aerea di San Javier, a Murcia.



Otto dei 12 feriti italiani sono stati dimessi - Le vittime sono i due piloti greci ai comandi del caccia e altri 8 militari francesi, ha fatto sapere il ministero della Difesa di Madrid precisando che tra i diciannove feriti, cinque sono stati trasferiti all'Unità Grandi Ustionati dell'ospedale La Paz a Madrid, mentre gli altri sono ricoverati al Complesso ospedaliero universitario di Albacete. Dei 12 feriti italiani, otto sono già stati dimessi.



Gli aerei italiani che partecipavano alla missione - Tra i numerosi aerei della Nato che stavano partecipando al corso TLP anche un AMX del 51/mo Stormo di Istrana dell'Aeronautica Militare e 5 velivoli Harrier AV8 B della Marina militare (l'Italia ha aderito al TLP come Nazione firmataria nel gennaio 1996): almeno uno di questi ha subito seri danni, mentre ancora non si conoscono bene le condizioni degli altri visto che nella zona sono tuttora in corso le azioni delle squadre antincendio e di soccorso.



"Incidente colpisce tutta la famiglia Nato" -"Questo è un incidente che colpisce tutta la famiglia Nato". Lo afferma il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, esprimendo le sue condoglianze per lo schianto dell'F-16, in Spagna.