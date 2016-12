Spagna, è giallo intorno alla scomparsa di una diciottenne: ricerche in tutta Europa

Dalla Galizia all'Italia, dal Portogallo alla Francia fino in Belgio e Svizzera: proseguono senza sosta in mezza Europa le ricerche di una 18enne di Madrid, Diana Quer, che ha fatto perdere le sue tracce il 22 agosto fa mentre era in vacanza vicino a La Coruna con la madre. La sua scomparsa è il giallo dell'estate: figlia di un noto immobiliarista spagnolo, non è mai tornata a casa da una festa di paese. O forse sì, per cambiarsi e fuggire, probabilmente, come sostengono alcuni, dopo un litigio con la mamma e per di più inseguita da uno zingaro, come aveva scritto lei in un ultimo messaggio Whatsapp. Tanti, dunque, gli elementi nelle mani degli inquirenti ma contribuiscono solo a ingarbugliare la matassa.