Spagna, crollo palazzina a Tenerife: ci sono due italiani dispersi e uno ferito

Due italiani risultano dispersi in seguito al crollo di un palazzina di cinque piani avvenuto giovedì mattina a Tenerife , in Spagna. Lo si apprende da fonti della Farnesina che sottolinea come le ricerche dei connazionali siano ancora in corso. Un altro italiano, inoltre, è rimasto ferito in modo lieve. Il crollo si è verificato nella città di Arona, zona turistica dell'isola delle Canarie.

Gli italiani dispersi, riferisce la Farnesina, sono Alessandro Locatelli, nato a Torino nel 1962 e residente a Tenrife, e Graziella Fagnoli, nata a Predappio nel 1939 e residente a Forlì. L'italiano rimasto ferito è invece Daniele Mercadante, nato a Napoli nel 1988 e residente a Tenerife. Attualmente è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.



L'ambasciata italiana in Spagna e il consolato seguono in stretto contatto con la Farnesina la vicenda sin dai primi momenti e stanno prestando tutta l'assistenza necessaria ai familiari. La moglie di Alessandro Locatelli e il marito di Graziella Fagnoli sono rimasti illesi, mentre i figli hanno raggiunto l'isola e sono assistiti dal console onorario.



Al momento le vittime accertate sono due donne, una di 77 anni ed un'altra di mezza età. Il sindaco di Arona, Josè Julian Mena, ha spiegato che è ancora presto per stabilire se il crollo sia stato determinato da una fuga di gas o da alcuni lavori in corso all'interno del vecchio edificio di cinque piani.