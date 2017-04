Spagna, morta a 46 anni Carme Chacón: fu la prima donna ministro della Difesa

Carme Chacó n , ministro della Difesa spagnola nel governo Zapatero, è morta all'età di 46 anni per un problema cardiaco congenito. Era stata la prima donna a diventare titolare del dicastero della Difesa nel 2008, a 37 anni, proprio mentre era incinta. L'immagine di lei al settimo mese di gravidanza che, con il pancione, visitava le truppe spagnole di stanza in Afghanistan, fece il giro del mondo.

"Sono incinta, non malata", replicò allora a quanti la criticarono in merito al viaggio. Il partito socialista, di cui è stata segretaria per le relazioni internazionali, l'ha ricordata sul proprio profilo Twitter: "Oggi tutti i socialisti piangono di dolore". "Una grande politica, con senso dello Stato", l'ha definita il premier Mariano Rajoy. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dall'Italia. "Sono vicina al dolore della sua famiglia e del suo Paese", ha scritto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Carme Chacón è morta nella sua abitazione di Madrid.