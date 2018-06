Spagna, cognato di re Felipe incarcerato dopo scandalo tangenti

Il cognato del re Felipe di Spagna, Inaki Urdangarin, è stato incarcerato dopo aver perso l'appello sulla condanna per corruzione. Il marito di Cristina, sorella di Felipe, è entrato nel carcere di Brieva, circa 100 chilometri a nord di Madrid, alle 8 di stamattina, come ha reso noto un portavoce della struttura. L'ex giocatore di pallamano è stato condannato a cinque anni e 10 mesi di prigione per lo scandalo che ha scosso la casa reale spagnola.