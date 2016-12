Spagna, Ciudadanos: niente accordo con il PP di Rajoy

Il partito Ciudadanos ha annunciato che non sosterrà un eventuale governo guidato da Mariano Rajoy. In un primo momento i liberali guidati da Alberto Rivera avevano lasciato intendere di voler aprire un dialogo con il Partito popolare per formare un governo. Per il primo ministro è fondamentale raggiungere una maggioranza solida per riuscire a governare, visto che il PP non ha ottenuto i 176 seggi necessari ad avere la maggioranza assoluta.