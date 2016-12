Spagna, Ciudadanos apre al dialogo con Mariano Rajoy

Al via le prime battute del dialogo per la formazione del governo in Spagna. Dopo le elezioni di domenica, che hanno visto la vittoria senza maggioranza dei Popolari di Mariano Rajoy, i moderati catalani di Ciudadanos aprono al dialogo con il premier rieletto. Lo ha reso noto il leader Albert Rivera. Insieme, però, i due partiti non raggiungono la maggioranza assoluta. Servirebbe comunque l'appoggio dei socialisti di Sanchez.