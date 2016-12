Spagna, Ciudadanos apre a Rajoy: 6 condizioni per uscire da impasse

Il leader del partito spagnolo Ciudadanos, Albert Rivera, ha aperto a un voto favorevole alla fiducia per la reinvestitura del premier uscente Mariano Rajoy, a patto che il Partito popolare accetti 6 condizioni definite "sine qua non". La soluzione è stata elaborata per tentare di mettere fine al blocco politico che affligge il Paese. Le 6 condizioni, ha spiegato Rivera, hanno come obiettivo "la rinascita democratica" e "la lotta alla corruzione".