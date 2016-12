Spagna,arrestati presunti jihadisti

10:12 - Otto componenti di una presunta cellula jihadista sono stati arrestati all'alba in un'operazione antiterrorismo realizzata dalla polizia nazionale in collaborazione con quella catalana in varie province spagnole. Gli arrestati pianificavano attentati in Spagna e reclutavano combattenti per l'Isis, da inviare in Iraq e in Siria attraverso i contatti forniti dall'organizzazione terrorista.

