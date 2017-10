Spagna, aereo militare precipita dopo la parata: morto il pilota

Un Eurofighter dell'aviazione spagnola che aveva partecipato alla parata a Madrid per celebrare la giornata nazionale è precipitato al suo ritorno alla base nel sudest del Paese: nello schianto è morto il pilota. Il jet Eurofighter, per cause imprecisate, è caduto a Llanos de Albacete, un comune circa 300 Km a sudest della capitale. Il portavoce del ministero della Difesa ha detto che il pilota non ha avuto il tempo di lanciarsi con il paracadute.