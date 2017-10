Spagna, accordo tra governo e Psoe per elezioni in Catalogna a gennaio

Il governo e il Psoe hanno concordato la convocazione di elezioni a gennaio in Catalogna, nell'ambito delle misure con cui Madrid acquisirà in via temporanea le competenze della Generalitat tramite l ' art. 155 della Costituzione . Intanto Mariano Rajoy ha indetto, per sabato, una riunione straordinaria del Cdm per bloccare il governatore Puigdemont: "Raggiunto il punto critico. Gli indipendentisti hanno liquidato lo stato di diritto", ha attaccato Rajoy.

Rajoy: "Domani annuncerò l'art.155" - "Sabato il Consiglio dei ministri, com'è suo dovere, annuncerà le misure necessarie per ristabilire la legalità e la normalità istituzionale nel Paese perché non può esistere una parte dello Stato dove la legge non si applica o non esiste", ha detto il premier Mariano Rajoy. "La situazione che si è creata - ha aggiunto - è il frutto di decisioni irresponsabili da parte di dirigenti politici che sono stati incapaci di essere all'altezza delle circostanze".



Le misure che verranno discusse sabato per frenare il processo indipendentista della Catalogna, saranno approvate il 27 ottobre nella plenaria del Senato di Madrid. Lo hanno riferito fonti parlamentari spagnole. Il pacchetto di misure richiede l'approvazione a maggioranza assoluta del Senato, come prevede l'articolo 155 della Costituzione. I vertici del Senato si riuniranno sabato per stabilire che una commissione congiunta di 27 senatori provenienti dalle commissioni generali delle comunità autonome e costituzionali sia incaricata dell'iter necessario per l'approvazione al Senato.



Madrid prenderà il controllo di Mossos e tv - Grazie all'attivazione dell'articolo 155, il governo spagnolo dovrebbe prendere il controllo, fra l'altro, dei Mossos d'Esquadra e della tv pubblica catalana Tv3. Lo ha detto la socialista Carmen Calvo che negozia per il Psoe il "commissariamento" della Catalogna. Secondo Calvo, citata dai media catalani, Madrid controllerà anche le finanze catalane e parte delle competenze del presidente Carles Puigdemont.



Appello dei separatisti: "Via risparmi da Banco Sabadell e Caixa" - Il gruppo separatista dell'Assemblea Nazionale Catalana ha lanciato un appello per ritirare denaro dalle prime cinque banche spagnole, inclusi i due istituti Caixabank e Banco Sabadell. In un video postato su twitter, scrive Bloomberg, l'associazione ha chiesto ai catalani di spostare i propri soldi tra le 8 e le 9 di questa mattina: "Se siete clienti del Banco Sabadell o della Caixa esprimete la vostra disapprovazione per lo spostamento della sede legale fuori dalla Catalogna" affermano nel video. I portavoce delle due banche, interpellati da Bloomberg, affermano che la situazione è calma e che le attività procedono normalmente.