Spagna: accordo elettorale tra Podemos e Sinistra Unita Iu

In Spagna Podemos e Izquierda Unida (Iu), formazione di estrema sinistra, hanno raggiunto un pre-accordo elettorale per formare in vista del voto anticipato del prossimo 26 giugno una coalizione che i sondaggi danno come capace di raccogliere più voti dei socialisti, che sono il secondo partito dietro i conservatori del Pp. Le urne si apriranno in giugno perché dalle precedenti dello scorso 20 dicembre non è uscita alcuna coalizione di governo.