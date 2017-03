30 marzo 2017 18:51 SpaceX prova a fare la storia con il primo riutilizzo al mondo di un razzo Falcon 9 porterà in orbita un satellite di una agenzia lussemburghese per portare frequenze Tv in alcune aree del centro-sud America

Il gruppo aerospaziale SpaceX, fondato dall'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk, CEO di Tesla Motors e co-fondatore di Paypal e Open AI, cerca di entrare nella storia. È infatti previsto il primo lancio di un razzo Falcon 9 già usato per un'altra missione, dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida. Si tratta del primo “riuso” di un vettore spaziale, cosa che potrebbe cambiare l’intero settore, abbassando di molto i costi e aprendo la strada alle aziende private. Il lancio è previsto il 30 marzo alle ore 18.27 ora di New York, le 00.27 in Italia. Segui la diretta sul sito ufficiale.

Solitamente i razzi vengono usati solo una volta, con uno spreco enorme di denaro. Falcon 9 porterà in orbita un satellite di una agenzia lussemburghese che servirà per portare frequenze Tv nei Caraibi e in alcune aree del centro e del sud America. Il satellite è stato costruito in Francia e nel Regno Unito dall’europea Airbus.

Static fire test complete. Targeting Thursday, March 30 for Falcon 9 launch of SES-10. pic.twitter.com/0tZ7u6gngI — SpaceX (@SpaceX) 27 marzo 2017