SpaceX, lancio perfetto Falcon Heavy: una Tesla in rotta su Marte

Se in futuro riusciremo a passeggiare su Marte probabilmente sarà merito del Falcon Heavy , il razzo costruito da SpaceX , la società del visionario imprenditore Elon Musk , già fondatore di Tesla . Perfetto il lancio inaugurale che ha portato un'auto Roadster rosso ciliegia in rotta verso il pianeta rosso.

Urla e applausi sono scoppiati al centro di controllo di Cape Canaveral, in Florida, quando il razzo ha acceso i suoi 27 motori e si è lanciato nel cielo azzurro dalla piattaforma della Nasa usata per le missioni lunari 40 anni fa. "La missione è andata bene quanto si poteva sperare" ha detto un entusiasta Musk cha ha definito il lancio "probabilmente la cosa più eccitante che letteralmente abbia mai visto". "Avevo in testa questa immagine di una colossale esplosione sulla piattaforma e di una ruota con il marchio Tesla che rotolava via.



Per fortuna non è andata così" ha detto. Carico della Tesla rossa di Musk e di un manichino vestito da astronauta, lo storico viaggio dell'enorme razzo ha catturato l'immaginazione del mondo.