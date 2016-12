Soyuz, navetta lanciata verso Iss

E' stata lanciata la Soyuz che porta sulla Stazione Spaziale (Iss) un altro giovane astronauta europeo, il danese Andreas Mogensen. Con lui ci sono il comandante russo Sergei Volkov e il kazako Aidyn Aimbetov. La navetta è partita alle 6.38 dalla base russa di Baikonur (Kazakhstan) e raggiungerà la Iss in 2 giorni anziché in 6 ore a causa dell'orbita più elevata raggiunta per evitare il rischio collisione con detriti spaziali.