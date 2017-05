Sott'acqua per un fotoservizio, pornostar morsa al piede da uno squalo

Era impegnata in un servizio fotografico nell'acqua dell'oceano, è stata aggredita da uno squalo ma è stata salvata appena in tempo. La protagonista di questa disavventura nel mare della Florida si chiama Molly Cavalli ed è una pornostar , che era al lavoro per la CamSoda's, azienda che realizza servizi hard, con cui l'attrice stava preparando un video per YouTube.

La donna, con un costume bianco, si tuffa da un'imbarcazione in alto mare e viene calata nei fondali dentro una gabbia per dare il via al servizio. La gabbia è equipaggiata con tutte le videocamere necessarie per realizzare le riprese. Ma sott'acqua Molly ci resta solo pochi secondi. Quelli che bastano a uno squalo per avvistarla, avvicinarsi e azzannarle il piede. A questo punto chiede subito aiuto e viene sollevata ritornando a bordo e lasciando in acqua una lunga scia di sangue. Solo una piccola ferita, comunque. Niente di grave per Molly. Fino al prossimo video. Estremo.