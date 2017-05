Sott'acqua per un fotoservizio, pornostar morsa al piede da uno squalo: era una trovata pubblicitaria

6 maggio 2017 14:09 Sottʼacqua per un fotoservizio, pornostar morsa al piede da uno squalo: era una trovata pubblicitaria Molly Cavalli era impegnata per uno shooting in gabbia tra gli squali dellʼoceano della Florida. Eʼ riemersa in lacrime e sanguinante, ma a denunciare che era una sceneggiata è stato il proprietario di una barca che si era rifiutato di accompagnarla: "Siamo pro-pescecani"

Era impegnata in un servizio fotografico nell'acqua dell'oceano, è stata aggredita da uno squalo ma è stata salvata appena in tempo. La protagonista di questa disavventura nel mare della Florida si chiama Molly Cavalli ed è una pornostar, che era al lavoro per un'azienda che realizza servizi hard, con cui l'attrice stava preparando un video per YouTube. Ma a smontare la notizia dell'accidentale ferimento è Bryce Rohrer, proprietario dell'imbarcazione Florida Shark Diving, che al "Sun" rivela: "E' stata tutta una finta; mesi fa aveva chiesto anche a me di accompagnarla ma mi sono rifiutato, perché siamo pro-squali".

La donna, con un costume bianco, si tuffa da un'imbarcazione in alto mare e viene calata nei fondali dentro una gabbia per dare il via al servizio. La gabbia è equipaggiata con tutte le videocamere necessarie per realizzare le riprese. Ma sott'acqua Molly ci resta solo pochi secondi. Quelli che bastano a uno squalo per avvistarla, avvicinarsi e azzannarle il piede. A questo punto chiede subito aiuto e viene sollevata ritornando a bordo e lasciando in acqua una lunga scia di sangue. Solo una piccola ferita, comunque. Niente di grave per Molly. Fino al prossimo video. Estremo.