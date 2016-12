22 aprile 2015 Sotheby's, venduto il diamante perfetto Battuto all'asta per 22 milioni di dollari "Questo diamante è la definizione della perfezione. Il colore è più bianco del bianco e privo di qualunque imperfezione interna", ha spiegato il capo della sezione gioielli di Sotheby's, Gary Schuler Tweet google 0 Invia ad un amico

10:27 - Un diamante "perfetto" di oltre 100 carati in taglio smeraldo classico è stato venduto per oltre 22 milioni di dollari in asta a New York. Secondo Sotheby's, la pietra di colore D internamente perfetto è il diamante bianco oltre i 100 carati del colore più alto e della maggior chiarezza mai andato all'asta. Il prezzo finale è stato di 22,09 milioni di dollari. "Questo diamante da 100,20 carati è la definizione della perfezione", dicono a Sotheby's.

La stima prevendita del diamante era stata tra i 19 e i 25 milioni di dollari. La pietra è stata estratto in Sud Africa negli ultimi 10 anni e pesava oltre 200 carati prima del taglio e della lucidatura, ha detto la casa d'aste. Venditore e compratore hanno voluto rimanere anonimi; l'offerta vincente è arrivata per telefono.



Solo cinque diamanti perfetti oltre i 100 carati sono stati venduti all'asta negli ultimi 25 anni, con un 118 carati taglio ovale battuto a 30,6 milioni di dollari da Sotheby's nel 2013: il record per un diamante bianco. Il record in generale per un gioiello è invece di 46 milioni di dollari, per un diamante rosa 24,78 carati taglio smeraldo battuto da Sotheby's nel 2010.