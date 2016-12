Sostenitori Lula contro i media

Centinaia di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si sono radunati a Rio de Janeiro davanti alla sede di Tv Globo per protestare contro la maniera in cui i media hanno trattato il caso dell'ex Capo di Stato, coinvolto nello scandalo Petrobras. Anche la presidente Dilma Rousseff ha stigmatizzato "l'arresto" di Lula, portato dalla polizia in commissariato per essere interrogato, e rilasciato dopo circa tre ore.