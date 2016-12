Sospetto terrorista Canada, Isis rivendica: "Era un nostro soldato"

Aaron Driver, il terrorista ucciso in Canada dalla polizia mentre si accingeva a compiere un attentato, era "un soldato dello Stato islamico". Lo scrive in un breve "dispaccio" l'agenzia Amaq dell'autoproclamato Califfato. "L'esecutore dell'attacco che ha preso di mira la polizia in Canada è un soldato dello Stato islamico e ha agito in risposta all'appello a colpire i Paesi della coalizione", si legge nella rivendicazione.