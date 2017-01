Sospettato di aver ricevuto doni, Netanyahu interrogato per 5 ore

Benyamin Netanyahu è stato interrogato per cinque ore dalla polizia. Il premier israeliano è sospettato di aver ricevuto doni e altri benefici in cambio di favori. Netanyahu è stato interrogato anche in merito a una seconda vicenda "di cui non è possibile per il momento fornire altri elementi". Si tratta del secondo interrogatorio a cui è stato sottoposto questa settimana e secondo i media israeliani ne è previsto un terzo.