Sospeso lo sciopero dei lavoratori Eurostar britannici

I sindacati Rtm e Tssa hanno sospeso lo sciopero dei dipendenti britannici di Eurostar previsto fino al 15 agosto. La decisione è stata presa per tentare di raggiungere un accordo con la dirigenza nelle trattative in corso. Altri giorni di agitazione erano previsti durante il weekend di Bank Holiday a partire dal 27 agosto. E' previsto che il servizio torni alla completa normalità in tempi rapidi.