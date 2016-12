"Lis, ricordati, non c'è l'ascensore per il successo. E' necessario prendere le scale!". Questo è solo uno dei messaggi lasciati sui banchi di una classe di quinta elementare del New Jersey. A scrivere è stata la maestra dei bambini, Chandni Langford, che ha voluto motivare ogni alunno prima dell'esame con una frase personalizzata. Un modo originale e creativo per incoraggiarli a fare del loro meglio.