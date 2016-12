Sorpasso storico a Copenaghen: in circolazione ci sono ormai più biciclette che automobili

La Danimarca ha appena raggiunto un traguardo importante nella sua politica di sviluppo e incentivo dell'uso della bicicletta in città. Come riferisce la testata inglese The Guardian, a Copenaghen sono state registrate 35.080 dueruote in circolazione in più rispetto all'anno scorso per un numero complessivo di 265mila, mentre il numero della macchine è rimasto fermo a 252mila.

Un bel record per la capitale danese che nei primi anni '70 ha lanciato un piano per incentivare l'uso delle biciclette in città, confermato nel 2005 con una spesa di 135 miliardi per migliorare la rete di piste ciclabili. Come riporta ancora il Guardian, "gli sforzi per creare una città della bici sono stati ripagati" e inoltre "il traffico delle bici è aumentato del 68 per cento in vent'anni".



Copenaghen non è la prima città ad essere arrivata a un simile traguardo. Il record assoluto spetta ad Amsterdam che è riuscita a conquistarselo già nel 1995.