Sopravvissuta all'Ebola: morta per un cesareo l'infermiera-eroina, marito accusa i medici

Sopravvissuta e attiva in prima linea contro il virus Ebola che colpì intensamente il continente africano, è morta l'eroica infemiera liberiana Salome Karwah a causa di un "semplice" taglio cesareo. Il marito accusa i medici di non averla soccorsa tempestivamente per paura che fosse ancora infetta. I funzionari locali indagano sul caso, poichè tutti i test di controllo da lei recentemente effettuati mostravano la negatività al virus.