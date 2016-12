Sondaggio Usa: per 53% degli elettori Trump sarà un buon presidente

La maggior parte degli statunitensi, a due settimane dall'Election Day, ha dichiarato di ritenere che il presidente eletto, Donald Trump, farà un buon lavoro. Il 53%, secondo l'ultimo sondaggio di Cnn/Orc, ha infatti dichiarato che si aspetta che Trump farà un lavoro buono o molto buono come presidente e il 40% ha detto di avere molta fiducia in quello che farà per l'economia.