Sondaggio Usa: il 51% degli americani disapprova il lavoro di Trump

Il grado di disapprovazione dei cittadini Usa per Donald Trump ha toccato un nuovo record: il 51% della popolazione ritiene che il presidente non dovrebbe essere il loro leader, mentre il 42% approva il suo operato. E' quanto emerge da un sondaggio Gallup. Un risultato, questo, raggiunto dopo poco più di una settimana dal suo insediamento - commentano i media internazionali.

George W. Bush aveva superato la soglia del 50% di disapprovazione ma nell'arco di tre anni. Continua dunque il periodo nero tra l'attuale presidenza americana e i media. Questo alla luce, soprattutto, del recente blocco dei visti di ingresso per i rifugiati provenienti da alcuni Paesi islamici.



Decine di diplomatici Usa contrari al bando - E dopo i giudici, anche la diplomazia sembra remare contro la Casa Bianca. Decine di diplomatici americani e di funzionari del Dipartimento di Stato Usa sono pronti a firmare un cosiddetto "memorandum di dissenso", perché in disaccordo e preoccupati dalla decisione del presidente Donald Trump di proibire per 90 giorni l'ingresso a cittadini di 7 paesi a maggioranza islamica, tra cui la Siria. Secondo AbcNews, una bozza di documento sta circolando da diversi giorni: si sostiene che la decisione di Trump sia contraria ai valori americani e soprattutto dannosa per la lotta al terrorismo.



Trump: "Cercare i terroristi fa parte del mio programma" - Il presidente americano, da parte sua, reagisce spiegando su Twitter le proprie motivazioni. "Non c'è niente di piacevole - scrive - nel cercare i terroristi prima che entrino nel nostro Paese. Questa è una grande parte della mia campagna. Studiate il mondo!". E per quanto riguarda il caos negli aeroporti, sostiene che "i problemi sono stati causati dal blocco dei computer Delta, dai manifestanti e dalle lacrime del senatore Schumer. Il segretario Kelly dice che tutto sta andando bene con pochissimi problemi: solo 109 persone su 325.000 sono state fermate". E Kellyanne Conway, consigliere di Trump, sottolinea che la priorità del presidente "è mantenere il Paese sicuro. Le proteste sono legate a manifestanti poco informati".