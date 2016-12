Sondaggio Usa 2016, Donald Trump resta in testa ma perde consensi

Donald Trump resta il favorito tra i candidati repubblicani per la Casa Bianca ma i consensi sono in calo. Secondo un sondaggio Nbc, le preferenze per il tycoon a livello nazionale sono scese di tre punti nell'ultima settimana, passando dal 48% al 45%. Il rivale Ted Cruz segue con il 28% delle preferenze e John Kasich con il 18%. Il margine di 17 punti su Cruz è il più basso per Trump dalla metà di febbraio.