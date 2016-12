Sondaggio Gb: 51% inglesi "no" a Ue

Stando a un sondaggio del Daily Mail, per la prima volta la maggioranza dei cittadini britannici voterebbe per l'uscita del Regno Unito dall'Ue. Se si andasse domani a un referendum, il 51% dei sudditi della regina voterebbe "no" alla permanenza nell'Unione europea. E tra coloro che ancora si dichiarano contrari alla cosiddetta Brexit, in molti affermano di poter cambiar idea se la crisi dei migranti dovesse peggiorare.