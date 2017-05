Sondaggio Brexit, britannici pentiti in maggioranza: è prima volta

Per la prima volta dal referendum sulla Brexit del 23 giugno, sono in numero maggiore i britannici che pensano che sia stato un errore votare per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Nel dettaglio, secondo il rilevamento realizzato da YouGov per il giornale Times, il 45% dei sondati ha detto che è stata una scelta sbagliata (+2), mentre il 43% che è stata giusta (-3).