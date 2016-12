Sondaggi Usa 2016: in California lieve vantaggio Clinton su Sanders

Lieve vantaggio di Hillary Clinton su Bernie Sanders nelle primarie in California per la corsa alla Casa Bianca. Il 7 giugno ci sono in palio il bottino di delegati più grosso per i candidati democratici. Secondo un sondaggio del Public Policy Institute del Golden State, l'ex segretario di Stato guida con un piccolo margine, 46% a 44%, tra i probabili elettori del partito.