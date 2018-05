Somalia, rapita infermiera tedesca della Croce Rossa

Un'infermiera del Comitato internazionale della Croce Rossa in Somalia è stata rapita a Mogadiscio. Lo rende noto la stessa Cicr. La polizia locale riferisce inoltre che si tratta di una cittadina tedesca. "Siamo profondamente preoccupati per la sicurezza della nostra collega", ha detto il vice capo delegazione della Cicr in Somalia.