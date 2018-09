Somalia, raid Usa contro militanti islamici: 18 combattenti uccisi

L'esercito americano ha bombardato posizioni di combattenti islamici somali Shebab affiliati ad Al Qaeda, nel Sud della Somalia, uccidendone almeno 18: secondo le autorità locali si è trattato di un attacco aereo per "legittima difesa". Il raid aereo statunitense "ha avuto luogo - si legge in una nota - in coordinamento con il governo federale somalo".