Somalia, raid americano contro l'Isis: ucciso un jihadista

Un jihadista dell'Isis è stato ucciso durante un raid aereo degli Stati Uniti in Somalia. Lo ha reso noto il comando militare americano in Africa, precisando che l'attacco è stato condotto in coordinamento con il governo somalo. Secondo il Washington Post, gli Usa, nella loro lotta al terrorismo, all'inizio di novembre hanno cominciato a prendere di mira le piccole cellule di jihadisti in continuo aumento nel Paese africano.