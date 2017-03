Somalia, pirati sequestrano una petroliera con 8 persone a bordo

Una petroliera è stata presa in ostaggio da pirati al largo delle coste somale, in un'area usata per il traffico di armi e soggetta al gruppo qaedista degli al Shaabab. Si tratta del primo sequestro di una nave commerciale dal 2012. La Aris 13, che trasportava petrolio da Gibuti a Mogadiscio, ha a bordo 8 membri di equipaggio dello Sri Lanka: al momento non è stata avanzata alcuna richiesta di riscatto.