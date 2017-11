Somalia, nuovo raid Usa contro jihadisti di Al Shabaab

Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo raid in Somalia contro le postazioni degli islamisti Al Shabaab, uccidendo "numerosi" combattenti. L'operazione è stata condotta di intesa con il governo somalo. L'esercito Usa "continuerà ad utilizzare tutti i mezzi possibili ed appropriati" per lottare contro il terrorismo, in particolare "colpendo i loro centri di addestramento e i loro rifugi", ha fatto sapere il comando militare americano in l'Africa.