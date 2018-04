Somalia, bomba allo stadio durante una partita di calcio: 5 morti

Una bomba è esplosa in uno stadio affollato per una partita di calcio a Barawe, nel sud della Somalia, uccidendo cinque tifosi. Lo riferisce la polizia aggiungendo che altre 8 persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Alcuni testimoni hanno riferito che la bomba era sepolta nella sabbia dello stadio. Il gruppo degli Al Shabaab, legato ad Al Qaeda, ha rivendicato l'attentato.