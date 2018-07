Somalia, bambina di 10 anni muore dopo una infibulazione. Il padre: "E' la nostra tradizione"

È morta per un’emorragia dopo aver subito una mutilazione genitale femminile. È quanto accaduto in Somalia a una bambina di 10 anni. Secondo una ong locale (Galkayo education center for peace and development), la piccola sarebbe morta in ospedale dopo che la madre l’avrebbe portata lì per sottoporla al tradizionale rito di infibulazione. Parlando con Voice of America, il padre ha difeso la pratica dicendo: "E' la nostra tradizione".